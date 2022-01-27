ثلوج تكسو الاردن ولبنان وسوريا وفلسطين، والهطول يتجدد ليلا (صور)

اكتسى الاردن ولبنان وسوريا وفلسطين الخميس، بحلة بيضاء من الثلوج هطلت طوال ساعات الليلة الماضية، فيما تتوقع دوائر الارصاد في هذه الدول تجددا للتساقط الثلجي خلال ساعات المساء المقبلة.

وتأثرت المنطقة منذ الاربعاء، بمنخفض جوي من أصل قطبي تسبب بتساقط كثيف للثلوج في مناطق تُعرف بمناخها المعتدل وصيفها الحار.

تساقط مستمر للثلوج في الأردن

وفي الاردن، حيث قررت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي بسبب الظروف الجوية الخميس، قال مدير العمليات في موقع طقس العرب أسامة الطريفي، إن فرص تساقط الأمطار والثلوج قد تتجدد في ساعات المساء.

وأشار إلى أن المناطق ما دون 900 متر فوق سطح البحر ستشهد تساقطا للأمطار والمرتفعات الجبلية التي تزيد عن 1000 متر ستشهد زخات متقطعة من الثلوج، لافتا إلى أن الزخات المتقطعة لا تعني عدم وجود غزارة إنما يكون تساقط غير منتظم.

وبين الطريفي أن درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة منخفضة للغاية وتصل حاليا إلى الصفر مئوية وما دون، وفي العقبة 13 درجة.

وأوضح أنه بعد ساعات العصر تشهد الحالة الجوية نوعا من الهدوء، محذرا من تشكل الجليد في ساعات مساء الجمعة.

وتوفي سائق يعمل في أمانة عمان الكبرى مساء الأربعاء، خلال عمله على فتح الطرق.

وتسببت الثلوج في اغلاق عدد من الطرق في المملكة، لكن معظمها جرت اعادة فتحه ويجري العمل على فتح البقية.

فيما وجهت وزارة الأوقاف، مديرياتها لفتح المساجد، واستخدامها كمراكز إيواء للأسر المحتاجة.

شلل في لبنان

وفي لبنان، أدت العاصفة إلى عزل عشرات البلدات والقرى والمناطق، وانقطاع معظم الطرقات الرئيسية والجبلية على ارتفاع 1100 متر ومافوق.

وتساقطت الثلوج في لبنان على ارتفاعات منخفضة وصلت إلى 600 متر ، وشلت حركة السير على الأوتسترادات الدولية بشكل كامل.

وحذرت مصلحة الأرصاد من تكوّن الجليد على المرتفعات ليلاً، وفي ساعات الصباح الأولى اعتبارا من 700 متر في مختلف المناطق اللبنانية.

ولم تسجل أي حادثة وفاة جراء سوء الأحوال الجوية، وذلك في ظل انقطاع التيار الكهربائي في عدد كبير من مناطق لبنان، جراء أزمة الوقود.

الاقصى في حلة بيضاء

وفي الضفة الغربية المحتلة غطت الثلوج الأماكن المرتفعة وأعلنت السلطة الفلسطينية إغلاق المدارس وبعض مراكز الخدمة العامة.

وأغلقت المدارس ابوابها الخميس وكذلك معظم المحال التجارية وغطت الثلوج قبة مسجد الصخرة وباحة الحرم القدسي وكنيسة القيامة وخرج الشباب والأولاد في البلدة القديمة في القدس المحتلة واعتلوا الأسطح وتراشقوا بكرات الثلج.

وتدفق فلسطينيون إلى المسجد الأقصى لالتقاط صور تذكارية، في ساحاته المغطاة بالثلج، فيما أغلقت المدارس أبوابها، وتوقفت حركة المواصلات العامة، بين الأحياء، في المدينة.

واعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، تعطيل دوام الطلبة والموظفين، في جميع الوزارات بسبب الحالة الجوية.

واكتست مدينة القدس الشرقية حلة بيضاء، بعد التساقط الكثيف للثلوج على المدينة طوال ساعات ليل الأربعاء، وحتى صباح الخميس.

وتسببت الثلوج التي وصل ارتفاعها إلى نحو 20 سنتمترا، في إغلاق الكثير من الشوارع وخاصة في داخل الأحياء.

كما أغلقت الطرق المؤدية الى هضبة الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى في شمال الاراضي المحتلة.

البرد يزيد معاناة اللاجئين في سوريا

وأعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية السورية أن عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس والقنيطرة غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وحذّرت الأمم المتحدة، من أنّ النازحين في شمال غرب سوريا يواجهون ظروفاً شتوية كارثية، داعية الأسرة الدولية لاتخاذ مزيد من الخطوات لحمايتهم.

وقال مارك كاتس، نائب المنسق الإقليمي لسوريا في دائرة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، خلال اتصال بالفيديو مع صحفيين في نيويورك: "لا ينبغي أن يعيش أحد في هذه الظروف" و"هذا غير مقبول".

تحذيرات في مصر

أعلنت وزارة التنمية المحلية، الخميس، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في محافظات البلاد الـ27، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ، وفق إعلام محلي.

كما قررت سلطات ميناء الصيد البحري ببرج البرلس (شمال)، استمرار إغلاقه الخميس، لليوم الخامس على التوالي أمام حركة دخول وخروج المراكب للبحر المتوسط، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

هطول نادر في المغرب

تساقطت الثلوج في صحراء المغرب، أمس الأربعاء، في ظاهرة مناخية نادرة الحدوث.

وتداول مواطنون، صور ومقاطع فيديو تظهر تساقط الثلوج فوق رمال الصحراء والنخيل، في مدن الراشيدية ومرزوكة وتنغير (جنوب شرق).

والأربعاء، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، تساقط الأمطار بمرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية والسهول الوسطى.

وتوقعت المديرية في بيان، "تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالهضاب الشرقية"، الخميس.

انقطاعات للكهرباء في ليبيا

وفي ليبيا شهدت مناطق الجبل الأخضر ومدن البيضاء وشحات (شرق) خلال اليومين الماضيين، تساقط كميات كبيرة من الثلوج، وسط انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي لساعات في عموم البلاد.

وأدى تساقط الثلوج إلى عرقلة حركة السير، وسقوط سقف ملعب خاص بمدرسة لتعليم كرة القدم في بلدة شحات.

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن الأجواء تبقى باردة على أغلب مناطق ليبيا، مع سقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي خاصة على الجبل الأخضر.