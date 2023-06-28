ثوب وصندل.. صورة جديدة لولي عهد الأردن

قامت الملكة رانيا العبدالله، بنشر صورة لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله وهو يرتدي ثوبا وصندلا وذلك بمناسبة عيد ميلاده، الذي يصادق اليوم الأربعاء، الـ28 من يونيو.

ويحتفل ولي العهد الأردني بعيد ميلاده بعد أقل من شهر على حفل زفافه اللافت في النتظيم من الفتاة السعودية، رجوة آل سيف التي نالت عقب ذلك لقب الأمير رجوة الحسين أي بعد عقد قرانها مطلع الشهر الجاري.

الأمير الحسين بن عبد الله

الحسين بن عبد الله الثاني

يعد الأمير الحسين نجل الملك عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال المولود في 28 يونيو 1994 وليا للعهد في الأردن منذ الثاني من يوليو من العام 2009 و الوريث لعرش المملكة الأردنية الهاشمية.