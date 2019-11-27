ثورة عارمة في محافظات العراق و"العباس" تصف المحتجين بـ المخربين

تجددت الاحتجاجات صباح اليوم في محافظات البصرة وذي قار والمثنى والديوانية العراقية، تزامنا مع استمرار الاعتصامات في النجف وبابل وكربلاء.

ووصفت تقارير متطابقة بتمركز جموع المحتجين في العاصمة العراقية في ساحتي التحرير والخلاني وشارع الرشيد إلى جانب الجسور الثلاثة الأحرار والسنك والجمهورية، وسط حالة من الهدوء النسبي في بغداد.

واغتيل أمس حيدر عبد الأمير المالكي أحد شيوخ العشائر، في قضاء الخصيب، جنوب مدينة البصرة، برصاص مجهول بعد مشاركته في الاحتجاجات.

ووجّه شيوخ ووجهاء محافظات الوسط والجنوب في العراق نداء الى المرجع الديني علي السيستاني يحذرون فيه من حرب أهلية قادمة.

يذكر أن احتجاجات العراق انطلقت منذ الأول من أكتوبر في بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بإسقاط النظام وإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بالفساد والفشل في الإدارة.

العباس: المحتجين مخربين

من جهته قال قائد فرقة العباس المقربة من المرجعية الشيعية، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن تسليم تظاهرات العراق للمخربين.

واستخدمت قوات الامن العراقية خراطيم المياه وقنابل الغاز، لتفريق المتظاهرين في شارع أبوصخير قرب مدينة العلم في محافظة النجف جنوب البلاد. وسط انباء عن إطلاق نار على قوات الأمن بحي الرحمة قرب طريق كربلاء دون وقوع إصابات.