جاريد كوشنر يعتزم نشر كتاب عن رئاسة ترامب و"اتفاقات أبراهام"

قال مصدر مطلع يوم الأربعاء إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي كان مستشارا كبيرا له، يعتزم إصدار كتاب عن خبراته في البيت الأبيض، بما في ذلك دوره في التفاوض على اتفاقات التطبيع بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية.

وأضاف المصدر أن الكتاب سيركز أساسا على الشرق الأوسط والاتفاقات الإسرائيلية التي ساعد في التفاوض عليها مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب والمعروفة باسم اتفاقات أبراهام.

وقال المصدر إن الكتاب سيتناول أيضا موضوعات إصلاح السجون والاتفاقات التجارية والعلاقات الأمريكية الصينية وتعامل الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا والتحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، ومساءلة ترامب وأزمة الحدود، والأحداث المحيطة بوفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه على يد الشرطة.

وقال المصدر إن كوشنر “لا يسعى لتسوية حسابات وإنما لتقديم سياق تاريخي ومساعدة القراء على فهم كيف كان العمل في البيت الأبيض في عهد ترامب”.

وتابع المصدر قائلا “ستكون وجهة نظر مثيرة للاهتمام من شخص كانت معه محفظة ملفات واسعة النطاق، كان معايشا لكثير من اللحظات الأكثر توترا لكنه بقي بعيدا عن الأضواء، بالبقاء وراء الكواليس والظهور المحدود في الإعلام”.

وانتقل كوشنر (40 عاما) وزوجته إيفانكا، ابنة ترامب، للعيش في ميامي بعد انتهاء عملهما في واشنطن. (رويترز)