في حادثة غريبة الاهداف، قام الماني من اصل مصري بالتجسس على المستشارة انجيلا ميركيل حيث زود المخابرات المصرية بتحركات المرأة الحديدية على امل تحسين معاش والدته التقاعدي في القاهرة.

محاكمة جاسوس مصري في المانية

وحسب ما ورد عبر مصادر متعددة فقد خضع الرجل الالماني المصري الاصل أمين ك 66 عاما و الذي عمل في المكتب الإعلامي للمستشارة أنغيلا ميركل، الى المحاكمة وذلك للاشتباه بأنه يتجسس منذ سنوات عديدة لحساب الاستخبارات المصرية.

واستغل أمين ك. عمله في المكان المشار اليه بين عامي 2010 و2019، مستفيدا من منصبه المتميز في هذا المكتب حيث نقل معلومات إلى جهاز المخابرات العامة المصرية

وعمل الرجل، بشكل أساسي في قسم الزيارات الخاص بالمكتب الإعلامي الفيدرالي الألماني، وهو قسم مسؤول بشكل خاص عن التواصل بشأن أنشطة المستشارية الألمانية.

جاسوس مصري في مكتب ميركل

وبحسب لائحة الاتهام، قدم هذا الموظف ذو الأصول المصرية ملاحظات عامة حول كيفية تعامل وسائل الإعلام مع السياسة الداخلية والدولية المتعلقة بمصر، ومتابعة طلبات عملاء المخابرات المصرية ومحاولة تجنيد جاسوس آخر.

كما يشتبه في أنه زود المخابرات العامة المصرية بأسماء 5 زملاء له في المكتب الإعلامي ولدوا في سوريا.

ولقاء المعلومات المقدمة، كان يأمل الاستفادة من معاملة تفضيلية من السلطات المصرية ومساعدة والدته في الحصول على حقها في المعاش التقاعدي المصري.

وتمت دعوته أحيانا إلى حفلات الاستقبال الرسمية، على سبيل المثال بمناسبة وداع السفير المصري لدى ألمانيا عام 2019، حسبما أوضحت النيابة الألمانية منتصف نوفمبر في لائحة الاتهام.

ومن المقرر عقد جلسة استماع ليومين آخرين، على أن يصدر الحكم في أوائل مارس.

المعارضة المصرية في المانية

ويشير تقرير المخابرات الداخلية الألماني إلى أن جهاز المخابرات الخارجية المصري وجهاز المخابرات الداخلية ناشطان في ألمانيا، ويهدفان على وجه الخصوص إلى جمع المعلومات عن معارضي نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المقيمين في البلاد، وخاصة المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ 2013 في مصر.