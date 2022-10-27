جامعة أردنية تعلق دوامها على خلفية وفاة 3 من طلابها

علقت جامعة الزرقاء الخاصة دومها اليوم الخميس وذلك عقب وفاة 3 طلاب وأصابة 34 شخصا آخر بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم إثر حادث تدهور حافلة نقل طلاب على طريق أوتوستراد الزرقاء-المفرق شرق العاصمة الأردنية.

وأدخل إلى قسم العناية الحثيثة في مستشفى الزرقاء الحكومي الحديث العديد من الاصابات، كما تم استدعاء تعزيزات طبية من مستشفيات وزارة الصحة إلى المستشفى احتياطا"

فيما قام السلطات الأمنية بتعزيز تواجدها أمام مستشفى الزرقاء الحكومي بسبب وجود أعداد كبيرة من أهالي مصابي حادث الحافلة وخوفا من حدوث تداعيات داخل المستشفى.

واعربت رئاسة جامعة الزرقاء في بيان عن اسفها للحادث، مؤكدة انها تتابع عن كثب حالة المصابين في المستشفيات التي تم نقلهم اليها.

وتأسست جامعة الزرقاء عام 1994م، في موقع استراتيجي، شرقي مدينة الزرقاء، وعلى بُعد ستة كيلو مترات منها، بوصفها أول جامعة خاصة في محافظة الزرقاء، بمساحة وصلت إلى ثلاثمئة وخمسين دونماً، لتكون رديفاً عضوياً للجامعات الرسمية والخاصة الأردنية في المنهج والهدف.