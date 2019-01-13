جامعة الأزهر تفصل طالبة ظهرت في فيديو وهي تعانق زميلها

جامعة الأزهر تفصل طالبة ظهرت في فيديو هوي تعانق زميلها

قررت جامعة الأزهر فصل طالبة بعدما انتشر مقطع فيديو لطالب يحتضنها داخل حرم جامعة المنصورة في دلتا مصر.

وقال المتحدث باسم جامعة الأزهر، أحمد زارع، في تصريح لبي بي سي إن مجلسا تأديبيا قرر فصل الطالبة، التي تدرس بكلية اللغة العربية بفرع الجامعة في المنصورة، بعد إجراء تحقيق معها.

وأضاف أنه يجوز للطالبة تقديم طعن ضد قرار فصلها.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه طالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة يحتضن الطالبة.

ويظهر في المقطع الشاب وهو يقدم ورودا لها، وفوجئت الفتاة بالأمر ثم وقف الطالب واحتضنها.

وقال زارع إن جامعة الأزهر مؤسسة دينية وتعليمية "وما فعلته الفتاة يتنافى مع أخلاقياتها وأخلاقيات المجتمع وتقاليده".

كما قال رئيس جامعة الأزهر، محمد المحرصاوي، في تصريح صحفي إن ما فعلته الفتاة يعد "خروجا كاملا عن كافة القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية".

وأحيل الطالب لمجلس تأديبي في جامعته، لكن لم يصدر قرار بشأنه حتى الآن.

ولا تسمح جامعة الأزهر بالاختلاط بين الطلاب والطالبات في كلياتها ومبانيها.