جامعة الدول العربية تندد بخطط إسرائيل لضم الضفة

نددت جامعة الدول العربية في بيان الخميس، بخطط إسرائيل الرامية الى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

ووصف البيان الذي صدر بعد اجتماع عبر رابط فيديو لوزراء الخارجية العرب الخميس الأمر بأنه "جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني".

وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إعلانه عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، الأول من يوليو تموز موعدا لبدء مناقشات في مجلس الوزراء بشأن توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم غور الأردن.

