جامعة الملك عبدالعزيز: 42 عاما من الابتكار والتميز

تتربع جامعة الملك عبدالعزيز على عرش افضل الجامعات العربية في الوقت الذي احتلت مكانة مرموقة ورفيعة على المستوى الدولي التعليمي

وفي اخر تصنيف اصدرته مؤسسة "كيو إس" البريطانية حلت الجامعة في المرتبة 186 متفوقة على اسماء كبيرة ومهمه في فضاء العلم الجامعي العرب والعالمي

وتصنيف "كيو إس" ليس الاول الذي يشهد لجامعة الملك عبدالعزيز فقد اكد تصنيف "التايمز" صدارة الجامعة السعودية العريقة لتحتكر هذا المكان للعام الرابع على التوالي 2016 و 2017 و 2018 و2019.

انجاز نادر

وصول الجامعة الى هذه المكانة المتميزة يعد انجازا غير مسبوق في مسيرة التعليم العربي، حيث انها لم تصل الى تلك المرتبة الا من خلال وضع الخطط والطرق السليمة للبرامج التعليمية التي جارت فيها اعرق واعتى جامعات العالم والمراكز العلمية ايضا، وحسب الخبراء والكادر التعليمي فان جامعة الملك عبدالعزيز لا تخشى من التراجع او التنافس مع المؤسسات التعليمية الدولية وهي التي وضعت نصب اعينها المعايير العالمية الخاصة بجودة البرامج الأكاديمية وتقديم أحدث البرامج التعليمية المتطورة، ونقل التقنية والابتكار من الخارج لتوطينها في العربية السعودية فضلا عن التفاعل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة والتميز من خلال إجراء أبحاث عالية الجودة والأثر.

42 عاما من الابتكار

تأسست جامعة الملك عبدالعزيز عام 1967 كجامعة خاصة ووضعت نصب اعينها تلبية احتياجات التعليم العالي في الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية.

وبعد 6 سنوات وتحديدا في 1973 تحولت الى جامعة حكومية لتترسخ الخبرات والنجاحات والريادة فيما توسعت علاقاتها الدولية حتى اصبحت منارة تختص بالتطور والتقدم والتغيير العلمي والاكاديمي نحو الافضل

كانت الجامعة تضم 2000 عضو هيئة تدريس، وأكثر من 37000 طالب في سنوات 2000/2001، وعام 2016، تم تجهيز حرمي الجامعة (للذكور والاناث) بجميع المرافق الأكاديمية، والثقافية، والرياضية، والترفيهية، الى جانب مكتبة كبيرة مُجهزّة بأحدث التقنيات لخدمة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس

ومواكبة للتطورات العلمية والعملية أنشأت الجامعة عمادة التعليم بهدف تسهيل الأمور على الطلبة الراغبين بالالتحاق ببرامج التعليم عن بعد لمتابعة تعليمهم العالي.

كليات جامعة الملك عبدالعزيز

تضم جامعة الملك عبد العزيز العديد من الكليات وابرزها:

كلية الآداب والعلوم الإنسانية فرع كليات الإناث.

كذلك الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة.

معهد الدراسات العليا التربوية.

الآداب والعلوم الإنسانية.

الحاسبات وتقنية المعلومات.

العلوم الطبية التطبيقية.

كلية الاتصال والإعلام.

كلية العلوم للبنات.

الاقتصاد والإدارة.

طب الأسنان.

الصيدلة.

معهد السياحة.

معهد اللغة الإنجليزية.

جامعات سعودية

و يبلغ عدد الجامعات في المملكة العربية السعودية حوالي "33 " جامعةٍ منها " 24" جامعةٍ حكوميةٍ و"9 "جامعاتٍ خاصةٍ، يتمّ تدريس كافة التخصصات العلمية والأكاديمة فيها.

تنتشر هذه الجامعات في جميع المدن السعودية، وقد انتهجت عمادة الشؤون نهجاً تقنيا بتحويل معظم خدماتها التقليدية إلى خدمات الكترونية متطورة.

اهتمام الدولة السعودية لم يتوقف على جامعة الملك عبدالعزيز فرؤية 2030 تضع في حساباتها ان تصل 5 جامعات على الاقل الى المراتب العالمية الاولى لتؤكد على التفوق والمكانة العلمية للسعودية