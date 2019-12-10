جامعة دمشق تمنع "النقاب والشورت"

أصدرت رئاسة جامعة دمشق، قرارا تمنع بموجبه تحدد فيه الألبسة التي يمنع الدخول بها إلى حرم الجامعة، مضيفة أنها لا "تليق بطلاب جامعة دمشق".

وطالب نص القرار المؤرخ في تاريخ 2 كانون الأول 2012 والذي يحمل الرقم 1/679، حراس الجامعة بمنع دخول أي طالبة/طالب ترتدي (النقاب أو شورت، كلابية، لباس رياضي.. إلخ)، مبررة القرار بأنها لا تليق بطلاب الجامعة، ووقع القرار الذي وزع إلى كافة فروع جامعة دمشق من رئيسها محمد ماهر قباقيبي.

واعتبر نشطاء معارضون لنظام الأسد على شبكات التواصل، القرار اعتداء من رئاسة جامعة دمشق، على الحرية الشخصية لطلاب الجامعة، وزيادة في الإمعان بالتدخل بالأمور الشخصية للطلاب.