نوه جاويش أوغلو باحتمالية سحب الولايات المتحدة الأسلحة من يد "ي ب ك"

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستستعيد الأسلحة التي سلمتها لتنظيم "ي ب ك"، خلال إخراج التنظيم من مدينة مبنج، شمالي سوريا.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو، خلال مشاركته ببرنامج على إذاعة "Kral FM" المحلية.

وأضاف الوزير التركي، أنه "عند إخراج ي ب ك، من منبج، فإن الولايات المتحدة ستسحب الأسلحة التي وزعتها لهؤلاء، ومن ثم سنحقق الاستقرار بتلك المناطق معا (الولايات المتحدة)".

وتابع: "مهام الدوريات ستسيرها الولايات المتحدة وتركيا لحين تشكيل وحدات أمنية جديدة".

ونوه جاويش أوغلو باحتمالية سحب الولايات المتحدة الأسلحة من يد "ي ب ك"، في حال تم تطبيق خارطة طريق لمنبج مماثلة لبقية المدن السورية التي يحتلها التنظيم.

وحول الادعاءات بشأن وجود "عادل أوكسوز"، المطلوب من قِبل تركيا في قضية محاولة الانقلاب الفاشلة في ألمانيا، أشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده تواصلت مع السلطات الألمانية، وتقدمت بطلب لتسليم أوكسوز.

ولفت الوزير التركي إلى أن السلطات الألمانية أصدرت قرارا بالبحث عن أوكسوز، إلا أنها لم تتأكد بعد من مكان وجوده.