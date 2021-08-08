جبران باسيل: النواب مسؤولون عن "عتمة" لبنان

اتهم رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، جبران باسيل، النواب بالكذب على المواطنين بخصوص أسباب انقطاع التيار الكهربائي والتكاليف الإضافية التي يتكبدها الشعب.

وقال جبران باسيل في "تويتر": "كل ساعة كهرباء عم تنقطع من المعامل عم تكلّف احتياطي الدولار 32% زيادة عن كلفتها من المولدات الخاصة، وكل ساعة مولد خاص بتكلف المواطن عشرين مرة اكتر من ساعة كهرباء الدولة".

١/٢- كل ساعة كهرباء عم تنقطع من المعامل عم تكلّف احتياطي الدولار ٣٢ ٪ زيادة عن كلفتها من المولّدات الخاصة؛ وكل ساعة مولّد خاص بتكلّف المواطن عشرين مرّة اكتر من ساعة كهرباء الدولة… — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 8, 2021

وأضاف: "كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة عم يتكبدوهم اللبنانيون هم برقبة النواب يلي كذبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل يلي بحاجة لصيانة، والمصرف المركزي عم يرفض صرف دولارات من أموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار..اعرفوا يا لبنانيي مين عم يعتم عليكم!"