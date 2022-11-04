جبهة تيغراي تتهم الحكومة الإثيوبية بخرق اتفاق وقف النار

اتهمت "جبهة تحرير شعب تيغراي" القوات الحكومية الإثيوبية الجمعة، بخرق اتفاق وقف اطلاق النار الذي جرى التوصل اليه الاسبوع الماضي، وذلك بشنها ضربة بمسيّرة وقصف مدفعي استهدفا مدنيين في الاقليم.

وكتب الناطق باسم الجبهة كينديا جيبريهيوت على تويتر قائلا ان الضربة الجوية والقصف استهدفا الخميس، مدينة مايشو جنوبي تيغراي، وتسببا في "سقوط قتلى وجرحى من المدنيين".

ولفت جيبريهيوت الى ان هذا الخرق يعد الاول منذ توقيع اتفاق السلام في بريتوريا بين الحكومة الاثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي برعاية الاتحاد الافريقي.

ومن جانبها، لم تؤكد الحكومة الاثيوبية او تنفي هذه الاتهامات، واكتفى رضوان حسين مستشار أببي أحمد للأمن القومي الذي ترأس فريق التفاوض الحكومي بتأكيد أن أديس أبابا "ما زالت ملتزمة اتفاق السلام".

وقال حسين إن أببي أحمد ترأس اجتماع إحاطة ضم وزراء وقادة اقليميين ومسؤولين في الحزب الحاكم الجمعة لبحث الاتفاق و"التركيز على مكاسب السلام".

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إن تحقيق السلام في تيغراي "سيكون صعبا جداً بعد الحرب المروعة خلال العامين الماضيين"، مشددا على ان "صنع السلام أصعب من صنع الحرب".

وتصنف مجموعة الأزمات الدولية ومنظمة العفو الدولية الصراع في تيغراي بأنه "أحد أكثر النزاعات الدامية في العالم"، مشيرتين الى انه تخللته انتهاكات على نطاق واسع من الطرفين المتناحرين.