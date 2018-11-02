جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي أذيبت في الحمض

السبب وراء تقطيع جثة خاشقجي هو الرغبة بإذابة أعضائه بسهولة أكبر

كشف مسؤول بارز في ادارة الحكومة التركية إن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد أذيبت في الحمض بعد تقطيعها.

وقال ياسين أقطاي مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان "الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن من قتلوا الصحفي السعودي في إسطنبول شوهوا جثته حتى لا يتركوا أثرا".

وقال أقطاي لصحيفة "حريات" التركية إن "السبب وراء تقطيع جثة خاشقجي هو الرغبة بإذابة أعضائه بسهولة أكبر"، مضيفا "الآن نرى أنهم لم يقطعوا جسده فقط بل حولوه إلى بخار".

ولم يعثر على جثة خاشقجي حتى الآن، لكن السلطات التركية والسعودية أكدت أنه قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وليس هناك إجماع حتى الآن على الطريقة التي قتل بها خاشقجي، لكن تركيا قالت الأربعاء إنه خنق بمجرد دخوله القنصلية وقطعت أوصاله وفقا لخطة معدة سلفا.

وكانت وسائل الإعلام التركية قد قالت في وقت لاحق إن هناك تسجيلات تفيد بتعرضه للتعذيب قبل قتله.

واعتقلت السعودية 18 شخصا تقول إنهم مسؤولون عن عملية القتل، وتطالب تركيا بمحاكمة الضالعين في العملية أمام محكمة تركية.

وقد واجهت السعودية ردات فعل من أطراف عديدة، بينهم حلفاء لها، الذين طالبوا بتوضيحات.

وقال الرئيس ترامب إنه غير راض عن التقرير السعودي، لكنه قال إنه لا يريد التضحية باتفاقيات بيع اسلحة ضخمة للسعودية.