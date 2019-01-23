جثة صياد مصري في شباك بحارة غزة

كانت البحرية في قطاع غزة أنقذت الخميس الماضي ستة صيادين مصريين

عثر صباح اليوم الأربعاء، على جثة الصياد المصري الذي فقدت آثاره قبل حوالي أسبوع قبالة سواحل المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

وقال زكريا بكر مسؤول قطاع الصيد في اتحاد لجان العمل الزراعي لـ "معا"، إنه تم العثور على جثة الصياد المصري في بحر الشيخ عجلين في شباك أحد الصيادين بعد 7 أيام من فقدانه، حيث جرى نقل الجثة إلى مجمع الشفاء الطبي.

وكانت البحرية في قطاع غزة أنقذت الخميس الماضي ستة صيادين مصريين في شواطئ بحر المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وقدمت لهم العلاج في أحد مستشفيات قطاع غزة قبل تسليمهم إلى الجانب المصري عبر معبر رفح.