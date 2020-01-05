جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني يصل إلى إيران

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق عاد إلى إيران اليوم الأحد.

ونقل جثمان سليماني بالطائرة إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد.

وبثت الهيئة تسجيل فيديو لصندوق ملفوف بالعلم الإيراني يجري إنزاله من طائرة مع عزف موسيقى عسكرية.

وسار آلاف المشيعين متشحين بالسواد في مدينة الأهواز في بث مباشر للتلفزيون الرسمي.

وأضافت الهيئة أن جثمان القيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، الذي قتل مع سليماني في نفس الهجوم، نقل أيضا إلى الأهواز. (رويترز)