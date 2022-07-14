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بيت لحم.. جدارية للصحفية شيرين أبو عاقلة

منشور 14 تمّوز / يوليو 2022 - 03:03
جدارية للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة في بيت لحم

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