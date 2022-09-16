جدري القرود يصل البحرين

اكدت وزارة الصحة في البحرين تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود لرجل وافد قادم من الخارج يبلغ من العمر 29 عاماً.

ونقلت وكالة أنباء البحرين “بنا”، عن مصدر صحي مسؤول أنه تم الاشتباه بإصابة المريض وظهور الأعراض عليه، وتم فورًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق بروتوكولات الفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين، مؤكدة أن الحالة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الوزارة أنها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدري القرود منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في عدد من الدول وذلك للحفاظ على الصحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على مواصلة التقصي الوبائي للحد من فرص انتشار جدري القرود حفاظاً على السلامة العامة للمجتمع، مشددةً استعدادها للتعامل مع المستجدات في هذا الشأن واتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها محليا وعالمياً، ومواصلة التعاون مع المنظمات الصحية الدولية والإقليمية بهذا الخصوص.