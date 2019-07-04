جدل بعد نصب تمثال في جدة.. العودة الى الاصنام

اثار نصب بلدية جدة لتمثال شبيه بتمثال الحرية في نيويورك موجه غضب واسعة للسعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر البعض الامر عودة الى الجاهلية وعبادة الاصنام

#تمثال_الحرية بعد أربعة عشرقرناً الصنم (هبل) يعود إلى أرض الحرمين فماهي الفائده التي تعود على المواطن من إقامته ؟ فإضافة لمخالفته لمبادئ الاسلام كم من الاموال التي صرفت عليه؟ أليس من الاولى صرفها على أحد المستشفيات ؟ pic.twitter.com/huqsmJmbz9 — مشوار (@mouchoar) ٤ يوليو ٢٠١٩

وكانت "أمانة جدة" قد عمدت الى طمأنة المتوجسين من مجسم الحرية في جدة وقالت ان وجوده مرهون بفعالية تجري حالياً وأنه يهدف الى التعريف بالثقافة الأميركية خلال مدة الفعالية على أن يتم ازالته عند انتهائها.

#تمثال_الحريه الخدم اذا مسكوا مناصب كبيرة تطلع هذي النتيجة pic.twitter.com/swDnyxu0Nq — فــهــد ☪︎ (@M_F__hfc) ٤ يوليو ٢٠١٩

ولكن الكثيرين واصلوا اعتراضهم على المجسم حتى بعد توضيح أمانة المدينة، فكتب مستخدم يطلق على نفسه اسم خالد: " الحرام حرام سواء خمس دقايق او نصف ساعة او حولاً او دوماً الخمر يسكر ويغطي العقل ثم يزول هل اصبح حلالاً لانه فترة بسيطة وينشال اثر الخمر".

#شاهد |



نسخة من تمثال الحرية أمام فندق الريتز في جدة pic.twitter.com/2r80YzL1R3 — مباشر نيوز (@mobashernewss) ٣ يوليو ٢٠١٩

يقول المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي وضع #تمثال_الحريه لنقل الثقافة الأمريكية!!!

ماهي الثقافة الأمريكية؟

١- الكفر بالله وعبادة الطاغوت

٢- المثلية وزواج الرجل بالرجل

٣- الدعارة المقننة

٤- الخمور

٥- عصابات المافيا

٦- الانتحار (قتل رحيم)

٧- احتلال الدول وقتل شعوبها — أبومحمدالتويجري (@rfif13901) ٤ يوليو ٢٠١٩