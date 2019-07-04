جدل بعد نصب تمثال في جدة.. العودة الى الاصنام

منشور 04 تمّوز / يوليو 2019 - 04:17
مغردون: عودة هبل
مغردون: عودة هبل

اثار نصب بلدية جدة لتمثال شبيه بتمثال الحرية في نيويورك موجه غضب واسعة للسعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر البعض الامر عودة الى الجاهلية وعبادة الاصنام 

وكانت "أمانة جدة" قد عمدت الى طمأنة المتوجسين من مجسم الحرية في جدة وقالت ان وجوده مرهون بفعالية تجري حالياً وأنه يهدف الى التعريف بالثقافة الأميركية خلال مدة الفعالية على أن يتم ازالته عند انتهائها.

ولكن الكثيرين واصلوا اعتراضهم على المجسم حتى بعد توضيح أمانة المدينة، فكتب مستخدم يطلق على نفسه اسم خالد: " الحرام حرام سواء خمس دقايق او نصف ساعة او حولاً او دوماً الخمر يسكر ويغطي العقل ثم يزول هل اصبح حلالاً لانه فترة بسيطة وينشال اثر الخمر".

 


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