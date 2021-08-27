جدل بعد وقف بث مقابلة مع لاعبة بسبب ظهور ركبتها وامير اردني يتضامن معها

تضامن الامير علي بن الحسين شقيق العاهل الأردني، ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم مع لاعبة كرة السلة روبي حبش التي منعت من الظهور على شاشة التلفزيون الاردني الرسمي بسبب ارتداءها سروال ممزق تظهر فيه ركبتها

الامير علي يتضامن مع روبي

ونشر الامير علي صورة له وهو يرتدي بنطالا ممزقا من جهة ركبته.

وكتب الأمير علي في الصورة التي رد فيها على تغريدة اللاعبة، "معك يا روبي".

معك يا روبي! pic.twitter.com/Pn0ybJ4NjK — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 26, 2021

وكانت روبي قالت: "كان عندي مقابلة ع التلفزيون الأردني.. بس قال ممنوع جينز مزع.. لاء والمشكلة إنو في شب قبلي لابس شورت Woman shrugging".

وأرفقت حبش صورة للتغريدة تظهر قدمها والبنطال الذي كانت ترتديه.

كان عندي مقابلة عل التلفزيون الاردني

بس قال ممنوع جينز مزع

لاء والمشكلة انوا في شب قبلي لابس شورت🤷🏼‍♀️ @JrtvMedia pic.twitter.com/ELyAfWpNUJ — Rubi Habash (@Roobs7) August 25, 2021

التلفزيون الاردني يعلق

من جهتها، نشرت صحيفة الغد نقلا عن مصدر في التلفزيون الأردني حول الحادثة قوله إن لاعبة كرة السلة روبي حبش تم استقطابها إلى التلفزيون أكثر من مرة كضيفة في برنامج رياضي يبث على شاشة القناة الرياضية.

ولفت المصدر أن ما حدث اليوم؛ "هو أن اللباس الذي حضرت به اللاعبة لا يتناسب مع معايير التلفزيون الأردني والذوق العام للمشاهد لتظهر على الشاشة".

وأضاف المصدر: "لو كانت ترتدي ملابسها الرياضية كونها لاعبة كرة سلة لا حرج من ظهورها على الشاشة، وبما ينسجم مع المعايير للتلفزيون الأردني".

@AliBinAlHussein 📞 أثلجت قلبي ورفعت معنوياتي شكرًا جزيلًا سيدي سمو الأمير لدعمك مناصرتك المستمرة للرياضة النسوية 🙏🏽 you really made my day 💞 such positive vibes pic.twitter.com/Mu1eG957Kq — Rubi Habash (@Roobs7) August 26, 2021

جمعه مباركه..

احنا جايين نتطمن على نفسيه ركبه الانسه الفاضله روبي

عسى انها تكون بخير #ركبة_روبي pic.twitter.com/chySw9PGjP — لارا الجلامده (@larajalamdeh) August 27, 2021