جدل بعد وقف بث مقابلة مع لاعبة بسبب ظهور ركبتها وامير اردني يتضامن معها

@AliBinAlHussein 📞 أثلجت قلبي ورفعت معنوياتي شكرًا جزيلًا سيدي سمو الأمير لدعمك مناصرتك المستمرة للرياضة النسوية 🙏🏽 you really made my day 💞 such positive vibes pic.twitter.com/Mu1eG957Kq