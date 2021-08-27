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جدل بعد وقف بث مقابلة مع لاعبة بسبب ظهور ركبتها وامير اردني يتضامن معها

منشور 27 آب / أغسطس 2021 - 08:39
الامير علي يتضامن مع روبي
الامير علي يتضامن مع روبي

تضامن الامير علي بن الحسين شقيق العاهل الأردني، ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم مع لاعبة كرة السلة روبي حبش التي منعت من الظهور على شاشة التلفزيون الاردني الرسمي بسبب ارتداءها سروال ممزق تظهر فيه ركبتها 

الامير علي يتضامن مع روبي

ونشر الامير علي صورة له وهو يرتدي بنطالا ممزقا من جهة ركبته.

وكتب الأمير علي في الصورة التي رد فيها على تغريدة اللاعبة، "معك يا روبي".

 

وكانت روبي قالت: "كان عندي مقابلة ع التلفزيون الأردني.. بس قال ممنوع جينز مزع.. لاء والمشكلة إنو في شب قبلي لابس شورت Woman shrugging".

وأرفقت حبش صورة للتغريدة تظهر قدمها والبنطال الذي كانت ترتديه.

 التلفزيون الاردني يعلق

من جهتها، نشرت صحيفة الغد نقلا عن مصدر في التلفزيون الأردني حول الحادثة قوله إن لاعبة كرة السلة روبي حبش تم استقطابها إلى التلفزيون أكثر من مرة كضيفة في برنامج رياضي يبث على شاشة القناة الرياضية.

ولفت المصدر أن ما حدث اليوم؛ "هو أن اللباس الذي حضرت به اللاعبة لا يتناسب مع معايير التلفزيون الأردني والذوق العام للمشاهد لتظهر على الشاشة".

وأضاف المصدر: "لو كانت ترتدي ملابسها الرياضية كونها لاعبة كرة سلة لا حرج من ظهورها على الشاشة، وبما ينسجم مع المعايير للتلفزيون الأردني".

 

 

 

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