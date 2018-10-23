جدل بين مغردي لبنان بعد الكشف عن إهانة القحطاني للحريري

أبدى مغردون لبنانيون استياءهم من الخبر الذي اعتبروه "إهانة للبنانيين جميعا"

ثار جدل بين المغردين اللبنانيين بعد كشف وكالة "رويترز" عن قيام المستشار المقال من الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، بتوجيه إهانات إلى رئيس الوزراء سعد الحريري، خلال احتجاز الأخير في الرياض.

وقالت "رويترز" إن سعود القحطاني استقبل الحريري في غرفة، وأمر فريقا بضربه بينما كان هو يلعن المسؤول اللبناني ليجبره على الاستقالة التي بثت في خطاب ألقاه عبر التلفزيون.

وأبدى مغردون لبنانيون استياءهم من الخبر الذي اعتبروه "إهانة للبنانيين جميعا".

وأوضح مغردون أن مما يزيد من غضبهم، "الولاء المطلق من الحريري للسعودية"، قائلين إن أحد الأمثلة على ذلك، تأييد الحريري بشدة لبيان السعودية حول مقتل خاشقجي، برغم الإدانات الدولية الواسعة، والتشكيك في الرواية التي تبرئ ولي العهد محمد بن سلمان من دم خاشقجي.

وطالب مغردون لبنانيون من الحريري،تنخية مصالحه الشخصية جانبا، والأخذ بعين الاعتبار أنه شخصية عامة تمثل لبنان، وفي حال تعرضت للإساءة فإن لبنان كبلد بأكمله يتعرض للإساءة.