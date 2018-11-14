"نداء تونس"، أعلن أنه لن يشارك في عملية التصويت، على منح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة "الشاهد"

واصلت الكتلة البرلمانية لحركة "نداء تونس"، خسائرها، عقب إعلان الثلاثاء، إقالة 5 من أعضائها، ليتقلص بذلك عدد نوابها، من 51 إلى 46، من أصل 217 هم إجمالي أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك وفق طاب بعث به رئيس الكتلة "سفيان طوبال"، إلى رئيس البرلمان "محمد الناصر"، دون أن يوح أسباب هذه الإقالة.

وقال "نداء تونس"، في بيان إن "إعلان إقالة النواب جاء على خلفية خرقهم الخطير لواجب احترام موقف النداء"، دون تقديم تفاصيل.

فيما قال العضو بكتلة الحركة النائب "فيصل خليفة"، إن القرار جاء "لعدم التزام هؤلاء النواب بقراراتها القاضية بمقاطعة الجلسات العامة عموما، بما فيها الجلسة العامة الإثنين الخاصة بالتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري".

والنواب الخمسة هم: "الطاهر فضيل"، و"البشير بن عمر"، و"إكرام مولاهي"، و"بلقاسم الدخيلي"، و"جيهان العويشي".

والإقالة تأتي بعد يوم من تصويت البرلمان، بالأغلبية المطلقة على منح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة "يوسف الشاهد"، المعنيين بالتعديل الوزاري الأخير.

وكان "نداء تونس"، أعلن أنه لن يشارك في عملية التصويت، على منح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة "الشاهد"، ودعا الوزراء المنتمين له إلى الانسحاب فورا من الحكومة باعتبارها "حكومة حركة النهضة".

والأسبوع الماضي، أعلن "الشاهد"، تعديلا وزاريا موسعا، شمل 13 حقيبة وزارية (من بين 29 وزيرا) و5 كتاب دولة (وزراء مساعدين) من بين 10 كُتاب دولة بالحكومة، في خطوة يقول مراقبون إنها شكلت توازنات سياسية جديدة بالبلاد.