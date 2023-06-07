جرافة اسرائيلية تردم الرمل على مواطن لبناني

اقدمت جرافة عسكرية اسرائيلية على ردم الرمال على مواطن لبناني من منطقة الجنوب يدعى إسماعيل ناصر

ووقف المواطن اللبناني الذي ينحدر من بلدة كفرشوبا متحديا جرافة اسرائيلية كانت تقوم بجرف اراضي في المنطقة حيث اهالت عليه الاتربة فيما سارع اثنين من موظفي الامم المتحدة لانتشاله ومساعدته

عندم لم يعد لرفع الصوت معنىً

أراد أن يتحدث بجسده آلة الحرب الصهيونية!!



البطل الجنوبي المزارع إسماعيل ناصر من بلدة #كفرشوبا#ضجوا_بصوره

معادلة الردع#الخط_الأزرق pic.twitter.com/ermhBp6xHp — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) June 7, 2023

وقالت مصادر لبنانية ان القوات الاسرائيلية اقدمت على تجريف في منطقة الاراضي اللبنانية خلف خط الانسحاب، حيث احتج الاهالي ضد أعمال التخريب الإسرائيلية وتصدى المزارع ناصر للبلدوزر العسكري الاسرائيلي الذي أهال الرمال عليه، حتى غطت معظم جسده