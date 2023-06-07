جرافة اسرائيلية تردم الرمل على مواطن لبناني

اقدمت جرافة عسكرية اسرائيلية على ردم الرمال على مواطن لبناني من منطقة الجنوب يدعى إسماعيل ناصر
ووقف المواطن اللبناني الذي ينحدر من بلدة كفرشوبا متحديا جرافة اسرائيلية كانت تقوم بجرف اراضي في المنطقة حيث اهالت عليه الاتربة فيما سارع اثنين من موظفي الامم المتحدة لانتشاله ومساعدته
وقالت مصادر لبنانية ان القوات الاسرائيلية اقدمت على تجريف في منطقة الاراضي اللبنانية خلف خط الانسحاب، حيث احتج الاهالي ضد أعمال التخريب الإسرائيلية وتصدى المزارع ناصر للبلدوزر العسكري الاسرائيلي الذي أهال الرمال عليه، حتى غطت معظم جسده