جرافة تصدم صراف بنك في الأردن والأمن يتحرك

تعرض صراف آلي في العاصمة الأردنية عمان للصدم بواسطة آلية ثقيلة (جرافة) الأمر الذي أدى استنفار الأجهزة الأمنية التي هرعت فورا إلى موقع الحادثة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني ورود بلاغ إلى مديرية شرطة شمال عمان والبحث الجنائي صباح اليوم الثلاثاء بتعرض أحد الصرافات الآلية للصدم بواسطة "جرافة" .

ولفت الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إلى أن الأجهزة المعنية قامت بالتحرك إلى المكان وقامت بالكشف عن الصراف، منوها إلى الصراف الذي تعرض للصدم بجرافة لم يتعرض لأي عبث ولم يسرق منه اية مبالغ مالية واقتصرت الحادثة فقط على آثار الصدم فقط .

وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إلى متابعة التحقيق في الحادثة، حيث جرى تحديد الالية التي تسببت بالصدم وضبطها بالتزامن مع إلقاء القبض على الشخص الذي كان يقودها وما زال التحقيق جارياً في الحادثة من أجل الوقوف على جميع ملابساتها.

