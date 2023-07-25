جرحى بانفجار في السيدة زينب في دمشق

افادت مصادر رسمية سورية باصابة شخصين على الاقل بانفجار دراجة نارية نفذتها "اطراف ارهابية" في منطقة السيدة زينب التي يامها الشيعة في ريف دمشق

وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية ان مدنيين اثنين اصيبا في التفجير الذي نفذه ارهابيين مستخدمين دراحة نارية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وقالت الشرطة ان دراجة مفخخة انفجرت ظهر اليوم الثلاثاء في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، أثناء مرور إحدى سيارات النقل العام، وتم إسعاف المصابين إلى المشفى.

وفي يوليو الحالي لقي اثنين من قوات الامن حتفهما واصيب اخران بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أتوستراد دمشق درعا.