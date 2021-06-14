جرحى بانفجار "ناسفة" في شمال سورية

جرح عدد من الأشخاص بانفجار عبوة ناسفة وسط مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، في سوريا

ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أن الجرحى أفراد من المنتمين لتنظيمات موالية لتركيا، إضافة إلى مدني.

وقالت صفحات إخبارية من المدينة إن العبوة الناسفة كانت مزروعة أسفل سيارة من نوع “سنتافيه” قرب جامع الإحسان وسط المدينة، وأوضحت أن السيارة تعود لأحد أصحاب مكاتب الصرافة في المدينة.

وتشهد المدينة، التي تسيطر عليها تنظيمات مسلحة تدعمها تركيا، تفجيرات متكررة بسيارت أو دراجات مفخخة، وكان أحد أعنف تلك التفجيرات هز المدينة في مارس الماضي وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.