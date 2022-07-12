جرحى في اشتباكات بسبب أفضلية الدور على شراء الخبز في لبنان

أصيب 3 أشخاص في إطلاق نار في شمالي لبنان، وقع إثر خلال خلاف حول أفضلية الدور على طابور شراء الخبز في ظل فقدان هذه المادة الاساسية في البلاد

وحسب المعلومات فإن الإشكال وقع في مدينة البداوي شمال طرابلس، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات حيث أفيد بأن إحدى الإصابات كان بالرقبة وأخرى بالظهر وإصابه باليد.

وتدخلت قوة من الجيش اللبناني وعملت على ضبط الوضع حيث سارعت لإقفال أبواب الفرن

بالفيديو ـ سقوط 3 جرحى باطلاق نار في #طرابلس بسبب أفضلية الدور على طابور شراء الخبز أمام أحد الأفران https://t.co/niLLJPYbSV pic.twitter.com/KrhDqn9NKi — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 12, 2022

وعلى مدى أيام، شهدت مناطق عدة في البلاد ازدحاماً كبيراً وطوابير انتظار طويلة أمام الأفران لشراء ربطة خبز، وسط تراجع كبير في توفر الرغيف في المخابز ولدى تجار التجزئة، وذلك بعد توقف بعض الأفران عن العمل بسبب نفاد مادة الطحين لديها، في حين عمد عدد آخر من الأفران إلى العمل بشكل جزئي لنفس السبب.

