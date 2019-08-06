جرحى في هجوم مسلح على نادي ليلي بكندا

قالت الشرطة الكندية ان هجوما مسلحا على احد النوادي الليلية بمدينة تورونتو اصاب 7 أشخاص بجروح حالة أحدهم حرجة

واشارت الى ان مهاجما مجهولا أطلق النار في النادي الليلي أمس الاثنين، حسب قناة "غلوبال نيوز"

وأضافت القناة أنه وفقا لإدارة النادي، كان نحو 250 شخصا داخل النادي لحظة الحادث، وأفاد شهود عيان بأن شجارا وقع في النادي قبل إطلاق النار.

ولم تنشر الشرطة أي معلومات بعد عن المشتبه بإطلاقه النار، لكنها قالت إن كشف ملابسات الحادث لن يكون أمرا صعبا نظرا لوجود كثير من شهود العيان.

ويأتي هذا الحادث بعد هجومي السبت والأحد الماضيين في الولايات المتحدة اللذين خلفا عشرات القتلى والجرحى.