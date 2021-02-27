جرها الى دبي: انفجار سفينة اسرائيلية واميركا تحقق

قالت مصادر انه تم جر سفينة اسرائيلية الى ميناء دبي فيما تحقق الولايات المتحدة في الحادث الذي وقع في بحر عمان، وتعتقد تقارير ان انفجار اللغم البحري جاء مقصودا كون السفينة تتبع لمالك اسرائيلي

وأكد موقع MarineTraffic.com أن السفينة التي تبحر تحت علم باهاماس وتحمل اسم Helios Ray وصلت إلى ميناء دبي في الساعة الـ11 من صباح اليوم السبت تقريبا.

وأعلنت شركة Dryad Global المختصة بالأمن البحري، أن السفينة التجارية التي تعرضت اليوم الجمعة لانفجار في خليج عمان تابعة لشركة إسرائيلية.

وذكرت Dryad Global أن سفينة الشحن المتضررة تبحر تحت علم باهاماس وتحمل اسم MV HELIOS RAY، وهي تابعة لشركة Helios Ray Ltd الإسرائيلية المسجلة في جزيرة مان البريطانية.

سفينة لاغنى رجال الاعمال الاسرائيليين

وحسب البيانات المتوفرة، كانت السفينة التابعة لشركة Ray Shipping الإسرائيلية التي يترأسها أحد أغنى رجال الأعمال في الدولة العبرية أبراهام أونغار المعروف بـ"رامي"، في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية وكانت لحظة وقوع الانفجار على وشك دخول بحر العرب.

Various photos circulating of the damage to the HELIOS RAY corroborate reports from two U.S. defence officials cited by AP of two holes in the port and starboard sides of the vessel (four total), just above the waterline. Signage shows damage at deck 3 level. pic.twitter.com/5PweU95UxT — Ambrey Intelligence (@Ambrey_Intel) February 26, 2021

ورجح رجل الأعمال في تصريحات صحفية أن السفينة تعرضت لهجوم إما بصاروخ أو لغم بحري، مؤكدا أن طاقمها سمع دوي الانفجار الذي خلف ثغرات بعرض 1.5 متر في هيكل السفينة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين تأكيدهم أن الانفجار خلف ثغرتين في الجانب الأيسر من السفينة وثغرتين أخريين في الجانب الأيمن فوق الخط المائي.

بدورها نشرت شركة Aurora Intel المعنية بتقييم المخاطر في مجال الملاحة البحرية، صورا يعتقد أنها توثق حجم الدمار الذي تعرضت له السفينة.

اتهام ايران بتفجير السفينة

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يعتبرون إيران مسؤولية عن الحادث الذي لم يسفر عن وقوع إصابات بين طاقم السفينة المؤلف من 28 بحارا.

كما رجحت شركة Dryad Global المختصة بالأمن البحري أيضا وقوف القوات الإيرانية وراء الانفجار.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن مسؤولين أمريكيين سيتفقدون السفينة في ميناء دبي.

An explosion struck an Israeli-owned cargo ship sailing in the Gulf of Oman Friday. The crew and vessel were safe. The explosion forced the vessel, reported to be the Helios Ray, to head to the nearest port. pic.twitter.com/vT7IZkKegq — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 26, 2021

وأعلنت وزارة النقل الإسرائيلية عدم امتلاكها معلومات عن حادثة تشمل سفينة إسرائيلية في خليج عمان.

وتظهر بيانات موقع MarineTraffic.com الخاصة بمتابعة حركة الملاحة البحرية أن السفينة كانت على وشك دخول بحر العرب في الساعة السادسة من صباح اليوم بتوقيت غرينيتش، ثم غيرت فجأة مسارها وتوجهت عائدة نحو مضيق هرمز.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين تأكيدهم أن الانفجار خلف ثغرتين في الجانب الأيسر من السفينة وثغرتين أخريين في الجانب الأيمن فوق الخط المائي، ولا يزال الغموض يلف سبب الحادث.

ورجحت Dryad Global في بيانها عن الحادث وقوف القوات الإيرانية وراء الانفجار.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) قد أكدت أن السفينة المتضررة بأمان وطاقمها بخير، وهي تتوجه إلى أقرب ميناء.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث غامضة تعرضت لها سفن تجارية في المنطقة في السنوات الأخيرة