جريمة بشعة تهز عدن: شاب يقتل زميلته طعنا في مركز تجاري

القت الشرطة في عدن جنوبي اليمن القبض الاربعاء، على مشتبه به في قتل شابة طعنا داخل متجر في المدينة، وذلك بعد اقل من 12 ساعة على ارتكابه الجريمة التي وثقتها كاميرا مراقبة.

وكان تسجيل فيديو تم تداوله بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي، اظهر دخول شخص الى متجر للملابس في مركز توب سنتر التجاري بمديرية المنصورة في عدن ومهاجمته على الفور شابة كانت متواجدة هناك.

وباتت عدن عاصمة ادارية مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منذ سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران على العاصمة صنعاء عام 2014..

ويبدو المهاجم في الفيديو وهو ينهال طعنا على الشابة التي سقطت على الارض وحاولت تفادي طعناته باحدى يديها.

لحظة اعتقال قاتل فتاة المركز التجاري "توب سنتر" في عدن



كان يتجول في خط ساحل ابين بخور مكسر

تعرف عليه احد المواطنين بالقرب من الجامعة اللبنانيةK في خط ساحل ابين بخور مكسر وتم القبض عليه بمساعدة ضباط من الجوازات، والاتصال بالشرطة التي حضرت لاعتقالهpic.twitter.com/78X1TgP0gb — اخبار الساعة (@hournews_net) August 2, 2023

ويعتذر موقع البوابة عن نشر الفيديو نظرا لما تضمنه من مشاهد لا تخلو من قسوة وبشاعة.

ولاحقا، عرضت حسابات صورا لما قيل انها جثة الضحية التي تدعى فاطمة محمد عمر، وقد استقرت سكين في عينها اليمنى، وظهرت اثار للدماء حول فمها.

وقالت وسائل اعلام ان المشتبه به والضحية زميلان يعملان في نفس المركز التجاري.

تم بعون الله إلقاء القبض على قاتل الفتاة في توب سنتر ..

بفضل تعاون المواطنين الذين شاهدوا القاتل في ساحل ابين فقاموا بالقبض علية وإبلاغ الشرطة pic.twitter.com/uYCDlKaAy2 — الجاروني (@HAlgarouny) August 2, 2023

رفضت طلبه الزواج

ونقلت عن مصدر قوله ان المشتبه اقر بارتكابه الجريمة لاسباب عاطفية، حيث سبق ان تقدم لخطبة الشابة لكنها رفضته ما جعله يقرر قتلها.

وقال مدير عام شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي في تصريحات لوسائل الاعلام ان مواطنين وضابط امن تمكنوا من التعرف على المشتبه به في قتل الشابة اثناء تواجده في في منطقة ساحل ابين بمديرية خوركسر في المحافظة.

واضاف اللواء الشعيبي ان هؤلاء الاشخص قاموا باحتجاز الجاني وابلاغ الشرطة التي حضرت وقامت بتسلمه منهم.

عدن

شقيق المجني عليها في مركز توب سنتر فاطمة محمد يطالب بسرعة القصاص من القاتل



ويهدد عيدروس الزبيدي في حال تماطل في تطبيق القانون

تجاه مظلوميته



حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/GOkf0f5eRM — سعيد الميسري (@S_Al_Mesiri) August 2, 2023

ويظهر المشتبه به في تسجيل فيديو اثناء كانت الشرطة تقتاده من داخل احد المبانى الى سيارة اصطحبته بعيدا.

وقال مدير عام شرطة عدن ان المشتبه به يخضع حاليا للتحقيق لدى البحث الجنائي تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية في حقه حتى "يلقى عقابه الرادع" على جريمته البشعة.

وتعهد مدير شرطة عدن بتسريع اجراءات التحقيق ما امكن من اجل احالة المشتبه به الى النيابة العامة لتقديمه الى القضاء كون الجريمة أصبحت قضية رأي عام.