جريمة تهز الشارع المصري في رمضان.. رجل ينحر طليقته في الشارع العام

البوابة - هزت جريمة بشعة، الشارع المصري، في شهر رمضان، عندما أقدم رجل على قتل طليقته نحرا وطعنا بسكين في الشارع العام وأمام المارة، بمدينة السادس من أكتوبر.

ووثقت الكاميرات المشهد المروع، فيما تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الواقعة، التي حدثت في منطقة الجيزة جنوب القاهرة.

ويظهر الجاني، في الفيديو، وهو يطارد طليقته بالسكين، مصرا على قتلها، فيما كان المارة يهربون من أمامه، خلال ملاحقته للمجني عليها.

وكشفت التحقيقات في الجريمة، من قبل وزارة الداخلية والنيابة العامة، النقاب عن تفاصيل الجريمة، مشيرة إلى أن المجني عليها انفصلت عن الجاني بسبب التعدي عليها.

وأفادت التحقيقات، بأن الجاني تتبع طليقته يوم الواقعة في منطقة الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، وطلب منها مرافقته وحين رفضت انهال عليها ضربا وأخرج سكينا وذبحها وطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وفي يوم الواقعة، طلب الجاني من المجني عليها مرافقته، بعد أن تتبعها في منطقة الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، وعندما رفضت الرضوخ لطلبه رفضت انهال عليها ضربا وأخرج سكينا وذبحها وطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.