جريمة قتل مروعة تهز القاهرة: ابن يقتل والده ويرمي بجثته من الطابق الثامن

في جريمة مروعة تهز القلوب، اقترف شاب مصري جريمة قتل بشعة بحق والده المسن، حيث قام بطعنه خلال مشاجرة نشبت بينهما، ولم تكن هذه الجريمة كافية بالنسبة له، فقد ألقى جثته من الطابق الثامن.

بدأت تفاصيل الجريمة تتكشف عندما قام الأهالي بإبلاغ الأجهزة الأمنية في القاهرة بعثورهم على جثة رجل مصاب بعدة طعنات في البطن والصدر في إحدى شوارع منطقة السيدة زينب.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث لتكتشف أن الضحية كان رجلًا يبلغ من العمر 57 عامًا، تم قتله بست طعنات في جسده، بالإضافة إلى إصابات في الرأس ناتجة عن سقوطه من أعلى المبنى.

تم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في موقع الحادث لتحليل محتواها، وتم استجواب شهود العيان لكشف تفاصيل الحادث. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الابن المتهم كان وراء ارتكاب الجريمة بعد أن نشبت مشاجرة داخل منزلهما.

تم القبض على الابن المشتبه به في ارتكاب الجريمة، وطلبت النيابة العامة سرعة إجراء التحقيقات في الحادث وكشف ملابساته.

