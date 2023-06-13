جريمة مروعة: قتلت امها ووضعت جثتها في حقيبة سلمتها للشرطة

دخلت امراة الى مركز شرطة في مدينة بنغالور عاصمة ولاية كارناتاكا جنوبي الهند، ومعها حقيبة حشرت فيها جثة امها القتيلة، بحسب ما ذكر موقع محطة "ان دي تي في".

ونقل الموقع عن الشرطة قولها ان المراة، وهي اخصائية علاج طبيعي تتحدر من ولاية غرب البنغال شرقي الهند، دخلت الى مركز شرطة ميكو لايوت في المدينة واعترفت بانها قامت بقتل والدتها المسنة.

وتشاهد في لقطة ماخوذة من تسجيل فيديو صورة شخصية لزوج القتيلة بيفا بال الى جانب جثتها داخل الحقيبة.

وقد تم توقيف الابنة القاتلة سونالي سن البالغة من العمر 35 عاما بعد تسليمها نفسها.

واعترفت سن امام الشرطة بانها قامت بقتل امها خنقا باستخدام قطعة قماش بعدما اعطتها اقراصا منومة.

وعللت اقدامها على ارتكاب هذه الجريمة، بما قالت انها شجارات مستمرة بين امها ووالدي زوجها.

وقالت الشرطة ان توترات مستمرة كانت قائمة بين بيفا بال وعئلة زوج ابنتها، وكانت تتسب في مشادات متكررة.

واضافت ان الابنة قالت خلال التحقيق ان والدتها اسرت اليها برغبتها في الانتحار عبر تناول اقراص منومة بسبب معاناتها من مضايقات والدي زوجها.

وتابعت ان المراتين اتفقتا على وضع حد لهذه المعاناة وبحيث قامت الابنة باعطاء امها قرابة 20 قرصا منوما صباح الاثنين.

وبعدما شكت الام من مغص في بطنها بسبب الاقراص التي تناولتها، قامت الابنة بخنقها حتى الموت "لتخليصها من عذاب الالم".

وبعد ذلك، قامت الابنة بوضع جثة امها داخل حقيبة سفر مع صورة لزوجها الراحل، ثم طلبت سيارة اوبر وتوجهت الى مركز الشرطة حيث قامت بتسليم نفسها.