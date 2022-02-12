جريمتان صادمتان تهزان بغداد

هزت جريمتان كبيرتان الشارع العراقي خلال الساعات القليلة الماضية ، وصفتا بانهما الاكثر مأساوية نظرا لصلة القرابة بين الجناة والضحايا .

قتلت والدتها بالرصاص

في بغداد أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام فتاة بقتل والدتها بإطلاق نار في الغزالية غربي بغداد، وقال وفق تقارير اعلامية عراقية ان الفتاة اقدمت على قتل والدتها باسلوب اطلاق النار عليها من سلاح نوع مسدس تم اصابتها في منطقة البطن فارقت الحياة على اثرها

وقال المصدر، إن الفتاة من مواليد 2003 فيما والدتها تولد 1981 وأضاف أنه "تم القبض على الفتاة واعترفت صراحة بقتل والدتها من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

قتل شقيقه واغتصب بناته القاصرات

الجريمة الثانية التي اقشعرت لها الابدان، تمثلت باقدام شقيق على قتل شقيقه بل زاد بان اغتصب بناته القاصرات وسبى ارملته

وقعت الجريمة في احدى ضواحي بغداد حيث اعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان إن المعتقل "اعترف خلال التحقيق الأولي صراحة بقيامه بجريمة الاغتصاب لابنتي أخيه، وهما فتاتان تبلغان من العمر (12 و15 عاما) بعد أن قام بقتل والدهما في وقت سابق".

وأضاف البيان أن قوة عسكرية تمكنت من اعتقال المتهم في منطقة النهروان جنوبي بغداد، مشيرا إلى أن الرجل متهم "بجريمة القتل وزنا المحارم والتعنيف".

وضبط مع المعتقل "بندقية كلاشنكوف" وفقا البيان الذي أكد أن التحقيقات مع عائلته كشفت عن "عملية تعنيف لابنه البالغ من العمر تسع سنوات وعليه آثار كدمات بوجهه وانحناء في الظهر من قبل والده".

وأثارت هذه الجريمة صدمة بالغة لدى العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد الجرائم المسجلة عام 2021 في العراق 1077 جريمة قتل، جرى اكتشاف 666 جريمة منها، أي بنسبة 61 في المائة.