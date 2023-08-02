جزائريون يردون على ملك المغرب: طلبك مرفوض

سارع الاف الجزائريين للرد على الملك المغربي محمد السادس الذي ناشد اعادة العلاقات مع بلاده وفتح الحدود المغلقة مجددا بالقول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان #طلبك_مرفوض

وناشد الملك المغربي في بث تلفزيوني الحكومة الجزائرية اعادة فتح الحدود المشتركة والمغلقة منذ سنوات كويلة بالاضافة الى رفع الحظر الجوي في الاجواء الجزائرية امام الطائرات المغربية على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

وزعم العاهل المغربي : "نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء" من دون ان يذكر القواعد الاسرائيلية ومراكز الموساد السرية التي اقامتها بلاده على الحدود مع الجزائر.

الجزائريون ل، الملك محمد السادس: طلبك مرفوض

وتصدر وسم "طلبك مرفوض" موقع "تويتر" من الاف النشطاء الجزائريين واكدو عن رفضهم المطلق فتح الحدود مع المغرب الا بعد ان يتراجع النظام الحاكم عن مطامعه ومواقفه التي تضر الدولة والمجتمع الجزائري

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الجزائر على تصريحات ملك المغرب حتى الآن.