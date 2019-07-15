جسر "إس-400" الجوي مستمر من روسيا الى تركيا

وصلت طائرتاء شحن تحملان أجزاء من منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة وهما الطائرتين الثامنة والتاسعة

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية : "لا يزال توريد أنظمة "إس-400" إلى تركيا مستمرا. وبهذا الصدد هبطت طائرة جديدة في قاعدة "أكينجي" بضواحي أنقرة".

وانطلق توريد أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا على شكل دفعات يوم الجمعة الماضي.

ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، الصفقة مع روسيا حول توريد "إس-400" بأنها أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة، مفيدا بأن عملية توريد أنظمة الدفاع الجوي الروسية إلى تركيا قد ينتهي بحلول أبريل عام 2020.