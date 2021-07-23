جسر بحري بين فرنسا وتونس لمواجهة كوفيد-19

انشأت فرنسا جسرا بحريا لمد تونس بالاحتياجات الضرورية لمواجهة كوفيد-19 بعد ان شهدت الاخيرة اسوء معركة لها في مواجهة الجائحة والتي وصفت باسوء حالات تفشي فيروس كورونا في إفريقيا.

واعلن وزير السياحة الفرنسي جان بابتيست لوموين لراديو "فرانس إنفو" أنه في الأيام الخمسة الماضية، أرسلت فرنسا 1.1 مليون جرعة لقاح إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وشحنت البحرية الفرنسية ثلاث حاويات ضخمة من الأكسجين الذي تشتد الحاجة إليه يوم الخميس، وقال لوموين إن من بين اللقاحات، جاءت 800 ألف جرعة من المخزونات الفرنسية.

من المتوقع أن تستمر الشحنات البحرية حتى منتصف أغسطس، حيث ستأتي بالمعدات والأقنعة وغيرها من المواد اللازمة لمساعدة تونس على مواجهة الارتفاع الحاد في الإصابات ولجوء المرضى للمستشفيات.

تونس تسجل اعلى معدلات في افريقيا

سجلت تونس معدل أكبر للوفيات للفرد بسبب الوباء مقارنة بأي بلد أفريقي آخر، وواحد من أعلى معدلات الوفيات اليومية للفرد في العالم في الأسابيع الأخيرة. وسجلت البلاد، التي يقل عدد سكانها عن 12 مليون نسمة، أكثر من 18 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقًا لوزارة الصحة.

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد الجيش، الأربعاء، بتولي إدارة الاستجابة الوطنية للوباء. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء هشام المشيشي أمر حكام تسع مناطق بمصادرة المستشفيات الخاصة لمرضى كوفيد-19 عندما ينفد الأكسجين في المستشفيات العامة.

شريان الاوكسجين الكويتي الى تونس

ووصلت طائرة اغاثة كويتية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية واسطوانات الأوكسجين في أول رحلة لجسر جوي أقرته الكويت لمساعدة تونس على تجاوز أزمتها الصحية ، كما وصلت طائرتان عسكريتان مغربيتان في إطار جسر جوي مغربي لتشييد مستشفى ميداني لمساندة جهود تونس في مواجهة الجائحة ، ووصلت أيضا الى المطار التونسي طائرة عسكرية مصرية محملة بمعدات طبية متنوعة ممنوحة من مصر لتونس