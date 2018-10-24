جسر ثاني بين السعودية والبحرين

مشروع القطار الخليجي من أهم مشاريع الشراكة والاتحاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تنوي مملكتي العربية السعودية والبحرين اقامة جسر ثاني بينهما حيث ستطرحان مناقصةً في الأسبوع القادم، حول الخدمات الاستشارية للجسر الجديد

واعلن وزير النقل السعودي نبيل بن محمد العامودي، ونظيره البحريني كمال بن أحمد محمد، في بيان مشترك، إن المناقصة تتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الذي سيكون موازياً لجسر الملك فهد القائم بالفعل.

ومن المنتظر ان يتكون الجسر الجديد من ثلاثة مسارات واحد للقطارات واخر سكة لنقل البضائع فقط والثالث للسيارات وسيحمل اسم الملك حمد ملك البحرين



وسيخصص الجسر الجديد لمشروع القطار الخليجي، وأنجزت كل من السعودية والبحرين الدراسات الأزمة للمشروع الجديد لتحدي موقعه في يوليو (تموز) الماضي.

ويعتبر مشروع القطار الخليجي من أهم مشاريع الشراكة والاتحاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد وضع القادة في دول المجلس مدة زمنية محددة ليكون مشروع القطار على أرض الواقع بنهاية عام 2018.