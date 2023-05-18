جسر عبدون.. قبلة الانتحار والبائسين في الأردن

تحول جسر عبدون في المملكة الأردنية الهاشمية إلى قبلة لك شخص يريد إنهاء حياته من خلال إلقاء نفسه من الجسر إلى أدنى نقطة في الوادي بمسافة تقدر بنحو 45 متراً.

وتُشير الإحصائيات إلى أن هناك أزيد من 200 شخص ألقى بنفسه من أعلى جسر عبدون منذ افتتاحه في العام 2002 ليتضاعف ذلك الرقم إذا ما تمت إضافةً حالات التهديد بالانتحار ومداعبة بقصد إرسال رسالة من أجل تحقيق مطالبهم.

جسر عبدون

ويقع جسر عبدون أو جسر كمال الشاعر الذي قام بتصميمه شركة دار الهندسة في العاصمة الأردنية عمان ويصل بين الدوار الرابع ودوار عبدون، حيث بدأ العمل في جسر عبدون الذي أشرفت على بنائه أمانة عمان الكبرى في الرابع عشر من ديسمبر من العام 2002م، حيث انتهى العمل فيه بنهاية 14 ديسمبر من العام 2006.

ويبلغ طول جسر عبدون 450 مترا تقريبا وفي داخله 4 مسارب قام ببنائها شركة لارسن أند توبرو الهندية بقيمة تصل 15 مليون دينار أردني.

طلاء جسر عبدون باللون الأخضر

طالب مختصون في مجال علم الاجتماع أمانة عمان الكبرى أن تقوم بطلاء جسر المهندس كمال الشاعر (جسر عبدون) باللون الأخضر وذلك من أجل تقليل حالات الانتحار وسط ازدياد حالات الانتحار على الجسر الأكثر شهرة في المملكة.

واعتاد العَمَّانيون وفي السابق على متابعة محاولات الانتحار بشكل مباشرة من خلال أحدى البنيات متعثرة الإنشاء قرب داور الداخلية حيث كانت المكان المفضل للراغبين بالانتحار أو مداعبة الموت وذلك قبل أن تطلب السلطات المعنية في الاردن من مالك البناية إحكام إغلاقها لمنع الصعود إلى سطحها.