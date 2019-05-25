جعجج: لا أحد يستطيع توطين الفلسطينيين في لبنان

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن ما جرى تسريبه عن الخطة الأمريكية لعملية السلام بالشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، يعني أنها “ولدت ميتة قبل إعلانها”.

وأضاف أنه “لا يستطيع أحد توطين اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم من اللاجئين في لبنان”، كانعكاس لتلك الخطة.

وفي مقابلة مع الأناضول، شدد جعجع، أنه “طالما اللبنانيين مستمرين بالتمسك بالدستور لا يستطيع أحد ولو اتفقت كل دول العالم على تمرير قرار التوطين”.

و”القوات اللبنانية” هو حزب سياسي مسيحي لبناني يتزعمه جعجع، ولديه 15 نائبا في البرلمان من أصل 128، وهو حليف تيار “المستقبل” بزعامة سعد الحريري، والمنافس في الساحة المسيحية، لتيار الوطني الحر بقيادة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأوضح جعجع أنه “لم يستطع أحد فهم ما هي صفقة القرن، وأكبر دليل على ذلك أنه كلما قرب الإعلان عنها يتم تأجيله، ولكن ما سُرب عنها حتى الآن يظهر أنها ولدت ميتة قبل إعلانها من خلال المؤشرات التي ظهرت عنها”.

واعتبر أن “كل كلام عن صفقة القرن بالوقت الحاضر سابق لأوانه ولا نستطيع الحكم عليها قبل طرحها علانية وإذا طرحت على العلن وكانت طروحاتها مثل التسريبات ذلك يعني أنها غير قابلة للحياة على الإطلاق”.

ورأى أن أي انعكاس لصفقة القرن على لبنان “يمكن الحديث عنه ومن ضمنه التوطين أو غيره غير ممكن ولن يحصل، .. ولا يستطيع أحد الضغط على لبنان بالتوطين لأنه أمر سيادي ملك للحكومة اللبناينة وحدها”.

و”صفقة القرن” هي خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في يونيو/ حزيران المقبل، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في محافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.

** التصعيد الأمريكي الإيراني

وفي قضية أخرى، رأى السياسي اللبناني البارز، أن “للتصعيد الأمريكي الإيراني انعكاسات كبيرة على المنطقة حيث بدأت الاضرابات بالحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويزداد تأثيره كلما زاد حجم التصعيد”.

وأوضح أن “انعكاس هذا التصعيد على لبنان ناتج عن تأثره بهذا الصراع في المنطقة ككل”.

جعجع، لفت في الوقت ذاته، إلى أن المنطقة “كما هي اليوم على فوهة بركان يمكن أن ينفجر بأي وقت، .. وكل جهة تحاول زج لبنان في هذا البركان ترتكب جريمة كبرى جدا بحق لبنان واللبنانيين”.

وفي رأي السياسي اللبناني، أنه “لا توجد مؤشرات كافية حول إمكانية شن إسرائيل حربا على لبنان حتى هذه اللحظة ولكن بانتظار الأيام والأسابيع المقبلة، ..ونحن نعيش كل يوم بيومه انطلاقا من سرعة التطورات”.

واعتبر أن “التهديدات الأمريكية لإيران جدية لأن المفاضلة عند الإدارة الأمريكية أن يتم تقليص النفوذ الإيراني من خلال التفاوض”.

وتشهد منطقة الخليج، توترًا كبيرًا عقب التلويح بالتصعيد العسكري من قبل الولايات المتحدة ضد إيران، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

** سلاح حزب الله

وفي معرض رده على سؤال حول تسليم سلاح “حزب الله” إلى الجيش اللبناني، أشار جعجع إلى أن جميع القوى السياسية في لبنان مع التسليم.

ورفض جعجع تشبيه الحل في سلاح حزب الله بما حصل مع الحشد الشعبي في العراق.

وفي هذا الصدد، أوضح أن “الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) هو جيش رديف مع الجيش العراقي”.

واعتبر أن “هذا سيكون عقبة أساسية في وجه الاستقرار السياسي والأمني في العراق، وبالتالي من غير الوارد أن يفكر أحد في لبنان بهذه المعادلة”.

ورأى جعجع أنه “في لبنان هناك معادلة واحدة من الممكن أن تصح هي أن يحل الجناح العسكري لحزب الله ويسلم السلاح للجيش اللبناني، كما جرى مع كافة التنظيمات المسلحة التي كانت موجودة في لبنان من قبل”.

وأضاف أن “هذا الأمر (حل الجناح العسكري لحزب الله) كان يجب أن يتم منذ 30 عاما (أي منذ انتهاء الحرب اللبنانية في العام 1990) وهو تأخر حتى الآن”.

وعن نية حزب الله دراسة هذا الأمر، قال إنه يتوقف على الحزب وحده “ولكن الآن لا نية جدية عند الحزب بالوصول إلى استراتيجية دفاعية بالمعنى الدولاتي للكلمة”.

وشدد على أنه “إذا أردنا الذهاب إلى لب الموضوع لا يمكن أن تقوم دولة فعلية في لبنان إلا بوجود جيش واحد وسلاح واحد”. وتطالب قوى 14 آذار التي يقودها تيار المستقبل ويتحالف معها حزب جعجع، بـ”الاستراتيجية الدفاعية والتي تعني حصر السلاح بيد الجيش اللبناني”.

ويعرف جعجع بنقده اللاذع للوجود السوري في لبنان، وأسس مع وليد جنبلاط وسعد الحريري تحالف 14 آذار، وهو من أكبر الداعين لتجريد حزب الله من سلاحه، ويصف الحزب بأنه دولة داخل دولة.

** التفاوض على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

وفيما يتعلق بقضية ترسيم الحدود بين بلاده وإسرائيل، أعرب جعجع عن تحفظه حول الموضوع حتى يتم الوصول إلى نتيجة عملية، وقال: “لن أعطي رأيا في الوقت الحاضر”.

ولكنه عاد وعبر عن تخوفه في هذا الوقت من أن “كل ما يجري على هذا الصعيد هو عراضة في محبة السلام، ولكن من دون طحين يذكر في نهاية المطاف”.

والأربعاء، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن هناك تقدمًا واضحًا في أجواء المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، معرباً عن تفاؤله بـ”انتصار” موقف بلاده.

ويقترح لبنان تشكيل لجنة ثلاثية، تضم ممثلين عن لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، بمتابعة أمريكية، في محاولة لبلوغ اتفاق نهائي على ترسيم الحدود.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كيلومترا مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9، وتلك المنطقة غنية بالنفط والغاز.

وتبذل واشنطن حاليا، جهود وساطة بين لبنان وإسرائيل، في ملفي الحدود البحرية والبرية.

** النازحون السوريون في لبنان

وعن رؤيته لقضية اللاجئين السوريين، قال جعجع إنه “لا يوجد انقسام في الموقف اللبناني حيال ضرورة عودة النازحين إلى بلادهم”.

وأضاف: “لبنان بلد يوجد فيه 4 ملايين نسمة، ولم يعد باستطاعته تحمل مليون أو مليون ونصف لاجئ على أرضه” .

وأشار إلى أن “جميع الدول بدأت تطالب برجوع هؤلاء النازحين ومن ضمنهم لبنان، ولكن النظام السوري يقوم باختلاق الذرائع واختيار بعض الأسماء التي يقبل برجوعها ويرفض البعض الآخر”.

ولفت إلى أن “بعض الذين عادوا إلى سوريا عمل النظام على تخويفهم واستدعائهم للخدمة العسكرية وتكبيدهم أعباء سابقة مثل الفرار من الخدمة العسكرية وغيرها وكأنه لم يكن هناك حرب”.

وشدد على أن النظام “يقوم بهذه الأعمال كي لا يعود أي نازح”.

** العلاقات اللبنانية التركية

وفي قضية أخرى، قال جعجع إن العلاقات اللبنانية التركية “عادية وطبيعة جدا، وستستمر كما هي عليه في المستقبل، ولن تتأثر بالتباينات الموجودة في الوقت الحاضر بين تركيا ودول خليجية”.