جعجع لعباس: صفقة القرن ولدت ميتة

أعرب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للرئيس الفلسطيني محمود عباس عن دعمه للقضية الفلسطينية، "وتضامن الحزب معه ومع الأخوة الفلسطينيين في موقفهم من صفقة القرن".

وقال جعجع في اتصال هاتفي مع عباس اليوم: "لا مكان في التاريخ لخطط أو اقتراحات أو أمور غير منطقية. لقد اعتبرنا منذ البداية أن صفقة القرن ولدت ميتة والآن تأكدنا من ذلك".

وشدد على "ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنود ما يسمى "صفقة القرن" للتسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تنص على بقاء القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، وضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية وغور الأردن، مقابل قيام دويلة فلسطينية منزوعة السلاح لا تتحكم بحدودها وأجوائها.

من جهته، شكر عباس لجعجع اتصاله وتعاطفه وقال: "إن الشعب الفلسطيني باق على موقفه لأنه صاحب حق ولن تثنيه عن عزمه لا صعوبات ولا مشقات ولا ضغوط".

كما شكر عباس اللبنانيين جميعا على تعاطفهم الشامل مع الشعب الفلسطيني.