جلسة النطق على الداعيه السعودي سلمان العودة اليوم

كشف عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة، أن محاكمة والده ستتم خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء، بعد تأجيلها عدة مرات.

وقال العودة في تغريدة له: "بعد عدة ساعات، ستكون جلسة النطق بالحكم على الوالد #سلمان_العودة (التي تأجلت عدة مرات).. في محاكمة سرية لا تحضرها المنظمات الدولية، ولا الإعلاميين المستقلين، ولا المحامين الدوليين، ولا المراقبين الدبلوماسيين.. أسأل الله أن يفرّج عنه وعن البقية".

وفي تصريحات سابقة، قال عبد الله العودة إن التأجيل المستمر يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل، على حد قوله.