جلعاد يهرب من جلسة الجمعية العامة بعد اتهام اسرائيل بقتل الاطفال

انسحب السفير "الإسر ائيلي" جلعاد أردن من جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة احتجاجا على اتهام وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي "إسرائيل" بارتكاب مجـازر عمدا بحق الأطفال أثناء نومهم وجرائم حرب في غـــزة.

المالكي: سائلو اسرائيل بدل تسليحها

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الخميس، إن على كل دولة في العالم مساءلة إسرائيل لا أن تسلحها. وشدد المالكي على أن إنهاء العدوان ضد الشعب الفلسطيني يجب أن تليه عملية سياسية برعاية دولية تفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.

ويشارك رياض المالكي في الاجتماع الخاص والاستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمطالبة بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ووقف جرائم دولة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.

جوتيريش يجب وقف إطلاق النار

من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن صدمته بسبب التصعيد الكبير على الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، منوهًا إلى أن استمرار الضرب والقصف من الجانب الإسرائيلي أودى بحياة 60 طفلًا وأدى إلى إصابة الآلاف.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمة أمام الأمم المتحدة، مساء الخميس، أن استمرار إطلاق الصواريخ أمر غير مقبول، مشددًا على أهمية توقف الحرب فورًا بين الجانبين ووقف الأعمال العدائية.

ودعا جوتيريش الطرفين لوقف إطلاق النار، مستشهدًا بتضرر البنية التحتية في غزة بما يشمل الطرق والكهرباء، وإغلاق المعابر بقطاع غزة، ونقص إمدادات المياه، ودمار مئات الآلاف من المنازل، وتضرر المستشفيات.

ونوه أمين عام الأمم المتحدة إلى تشرد أكثر من 50 ألف مواطن فلسطيني ولجوئهم إلى مدارس الأونروا، معربًا عن حزنه لمقتل 9 أفراد من أسرة واحدة في مخيم للاجئين.

وأشار إلى أن دمار مكاتب الوسائل الإعلامية أمر يدعو للأسف.

وقال: «الصحفيون يحق لهم ممارسة عملهم بحرية ويجب احترام حقوقهم، ويجب حماية مرافق الأمم المتحدة في غزة خلال النزاع المسلح».