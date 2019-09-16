جماعة الحوثي تجدد تبني هجمات أرامكو السعودية وتكشف تفاصيل

جددت جماعة الحوثي في اليمن الاثنين التأكيد على مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف السبت الماضي معامل تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية

وقال المتحدث باسم ما يعرف بـ"القوات المسلحة" التابعة للجماعة يحيى سريع، قوله إن "عملية توازن الردع الثانية على مصفاتى بقيق وخريص تم تنفيذها بطائرات تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث".

وحذر المتحدث الحوثي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك "الشركات والأجانب من التواجد في المعامل التي نالتها ضرباتنا لـأنها لا تزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة"، وفق تعبيره.

وتابع سريع مهددا: "نؤكد للنظام السعودي أن يدنا الطولي تستطيع الوصول إلى أي مكان نريد وفى والوقت الذي نحدده وعليه أن يراجع حساباته ويوقف عدوانه وحصاره على اليمن".

ويأتي تأكيد الحوثي لمسؤوليتها عن الهجوم بعد تقارير صحفية غربية نقلا عن مسؤولين أمريكيين قالوا فيها إن الهجمات التي تعرضت لها أرامكو نفذت من الأراضي العراقية وليس من اليمن، وهو ما ألمح له في وقت سابق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.