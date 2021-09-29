جماعة سودانية اسلامية لا ترتبط بداعش تتبنى قتل 5 ضباط

اعلن ما يسمى بـ "التيار الرسالي للدعوة والقتال - ولاية السودان" مسؤوليته عن تصفية خمسة من ضباط جهاز المخابرات السوداني، اثر اشتباك مسلح مع قوة من المخابرات حيث افادت الاخيرة بانها هاجمت خلية لداعش وقتلت 6 من عناصرها

مداهمة منزل لمسلحين

وتقول السلطات السودانية ان قوة امنية داهمت منزلا فيه مسلحين جنوب الخرطوم، الثلاثاء، يتبع لتنظيم داعش مما اسفر عن مقتل خمسة من عناصره وجرح خمسة آخرين

وافاد جهاز المخابرات السوداني في بيان "بناء على توفر معلومات عن خلية تتبع لداعش الإرهابية، تم صباح (الثلاثاء) تنفيذ عملية أمنية للقبض على هذه المجموعة" في منزل في حي جبرة في جنوب العاصمة السودانية.

وقال إن العملية أسفرت "عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة" فيما سقط في صفوفه "خمسة شهداء هم ضابطان وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح" عندما "قامت المجموعة الإرهابية بإطلاق الرصاص على القوة".

مقتل 5 ضباط سودانيين في اشتباك مع جماعة تتبع تنظيم الدولة الإسلامية pic.twitter.com/6kGVChIBxT — Reuters | عربي (@araReuters) September 28, 2021

داعش لم يعلن عن عمليات في السودان

والأربعاء قالت جماعة "التيار الرسالي للدعوة والقتال - ولاية السودان" في بيان نشر على أحد مواقع التواصل "تمكن مجاهدو التيار الرسالي للدعوة والقتال من دك صفوف المرتدين والعملاء ... وإحداث خسائر بشرية أسفرت عن مقتل (6) من قيادات القوة المهاجمة بينهم عدد إثنين ضابط رفيع ... وثلاثة من ضباط الصف. وقد أسفرت العملية الغادرة عن القبض على (11) من مجاهدي التنظيم"

ونفى "التيار" علاقته بتنظيم داعش، وقال إن نسب العملية لذاك التنظيم "هو غطاء للتمويه الإعلامي الرخيص". وهدد بالرد على عملية المداهمة واستمرار عمليته التي سماها "عملية حصار السبعين يوما".

مقتل 5 ضباط سودانيين في اشتباك مع الد9لة الإسلامية جنوب مدينة الخرطوم



تمدد جديد — عاجل مصراتة (@Jih8184) September 28, 2021

تحذيرات من وصول داعش للسودان

ولكن في العام 2019 حذرت وزارة الخارجية الأميركية من وصول تنظيم داعش إلى السودان بعدما تقلصت كثيرا مناطق سيطرته في سوريا والعراق.

وقالت الوزارة الأميركية في تقريرها حول الإرهاب العام 2019 "رغم غياب الهجمات الواسعة في السودان، يبدو أن تنظيم داعش لديه شبكة نشطة من المسهلين في السودان".

وأضافت أن مسؤولين "أقروا بوجود متطرفين مرتبطين بتنظيم داعش في البلاد" التي تحدها مصر شمالا حيث ينشط التنظيم في شبه جزيرة سيناء.