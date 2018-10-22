الداعيه صالح المغامسي يشبه قتلة خاشقجي بخالد بن الوليد (فيديو)

المغامسي أحد أبرز الدعاة المدافعين عن قرارات الحكومة السعودية

أثار الداعية السعودي صالح المغامسي، جدلا واسعا، بتشبيهه قتلة الكاتب جمال خاشقجي، بالصحابي خالد بن الوليد.

المغامسي، خلال مداخلة على قناة "العربية"، قال إن ما قام به موظفو القنصلية ومن بعثتهم الاستخبارات من أجل إعادة خاشقجي، هو مخالفة وتجاوز لصلاحياتهم، في إشارة إلى البيان السعودي الرسمي بأن قتل خاشقجي يعد تجاوزا لصلاحيات الفريق المكون من 15 شخصا.

وأضاف أن ما حدث يشبه قتل الصحابي خالد بن الوليد، لمالك بن نويرة، في حروب الردة، رغم عدم إعطائه الصلاحية من قبل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

وذكر المغامسي بحادثة أخرى قتل فيها خالد بن الوليد أشخاصا، تبين لاحقا أنهم رغبوا بدخول الإسلام، وحينها قال الرسول عليه الصلاة والسلام "اللهم إني أبرأ إليك ممّا صنع خالد".

وأثار فيديو المغامسي جدلا واسعا، إذ اتهمه مغردون بالإساءة إلى النبي والصحابة، بتشبيه "قتلة" بهم.

وطالب ناشطون من المغامسي أن "يتملق وينافق الحكام" بعيدا عن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة.

يشار إلى أن المغامسي أحد أبرز الدعاة المدافعين عن قرارات الحكومة السعودية.