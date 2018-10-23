ارتفاع في حدة تصريحات ترامب بخصوص قضية خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،في مقابلة مع صحيفة “يو.إس.إيه توداي”، الاثنين، إنه يعتقد أن وفاة الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول كانت “مؤامرة باءت بالفشل” ولكنه أشار إلى أنه سيعارض الجهود لوقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة.



وقال إن هناك “عقوبات أخرى كثيرة” محتملة مؤكدا أنه سيتشاور مع الأعضاء الرئيسيين في الكونغرس في تسوية الرد المناسب، مشبهاً بالمناقشات التي أجراها مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ خلال معركة تأكيد المحكمة العليا للمرشح بريت كافانو.



وكان ترامب يراقب نفسه على شاشة تلفزيون مثبتة على حائط الطائرة الرئاسية أثناء المقابلة، وقال إنه متفائل للغاية حيال الانتخابات النصفية كما ناقش جدول أعماله عندما يتولى الكونغرس الجديد المسؤولية.



وقال ترامب إنه تحدث عبر الهاتف مع كل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأن المزيد من التفاصيل حول ما حدث داخل القنصلية السعودية في تركيا ستعرف خلال يوم أو يومين



واضاف ترامب أن ولي العهد السعودي قال له إنه لم يشارك فيما حدث، ولكن ترامب رفض التعليق ما إذا كان يصدق إنكار ولي العهد .