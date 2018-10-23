أميركا تمنع دخول 21 سعوديا للبلاد بسبب مقتل خاشقجي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إنه سيتم إلغاء تأشيرات دخول 21 سعوديا إلى الولايات المتحدة أو سيكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد مسؤول في الوزارة إن الغالبية العظمى من هؤلاء يملكون تأشيرات أميركية.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قال إن الولايات المتحدة تعمل على جمع المعلومات بشأن قضية خاشقجي، مشيرا إلى الإدارة الأميركية تدرس مع مع وزارة الخزانة فرض عقوبات على المتورطين في مقتل المواطن السعودي

وأضاف أنه سيعمل مع وزارة الخزانة لبحث إمكان تطبيق قانون ماغنتسكي للمساءلة العالمية على هؤلاء الأفراد.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة لديها مصالح استراتيجية مشتركة مع السعودية وسنواصل شراكتنا الاستراتيجية مع المملكة.