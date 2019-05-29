جمع دية خيالية لمحكوم سعودي بعد سجنه 35 سنة

نجحت حملة جمع الدية لمحكوم سعودي بالاعدام بجمع المبلغ المطلوب وذلك بعد 35 سنة من وجوده خلف القضبان

وقالت الحكملة المكلفة بالامر انها جمعت 25 مليون ريال لـ عبدالله بن حمود العصيمي، وهو الملبلغ المطلوب للعفو عنه وعتق رقبته وذلك بعد 13 يوما فقط من قيام إمارة المنطقة الشرقية بفتح حسابا مصرفيا لجمع الدية

بفضل الله ثم بفضلكم تم اليوم اكتمال دية عبدالله بن حمود العصيمي ..

#بشرو_عبدالله pic.twitter.com/Uhxb4l1q15 — حملة عتق عبدالله العصيمي (@a532909495) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وجاءت الحملة عقب جهود وسعي وشفاعة أمير المنطقة الشرقية في المملكة، سعود بن نايف، ولجنة إصلاح ذات البين، والوجهاء الذين نجحوا في الحصول على موافقة "ذوي القتيل" بالعفو مقابل 25 مليون ريال

مساهمة جديدة في حملة #بشرو_عبدالله pic.twitter.com/o7brdjUULL — حملة عتق عبدالله العصيمي (@a532909495) ٢٨ مايو ٢٠١٩

يذكر أن المحكوم عليه قتل شخصا، وأمضى 35 سنة من عمره في السجن، وحكم عليه بالقصاص، وقد قام عدد من الوجهاء بالسعي لدى أقارب القتيل للتنازل والعفو