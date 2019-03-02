إلهان عمر، أول مسلمة محجّبة تدخل الكونغرس الأمريكي

علق جمهوريون لافتة على مبنى مجلس ولاية فيرجينيا الغربية الأمريكية، شبهوا فيها إلهان عمر، أول مسلمة محجّبة تدخل الكونغرس الأمريكي، بالإرهابيين.

وشبه الجمهورييون الذين علقوا اللافتة عمر بالإرهابيين الذي نفذوا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، واضعين صورتها جنبًا إلى جنب، مع صورة برجي مركز التجارة العالمي.

وكتب الجمهوريون في الجزء العلوي من اللافتة “لن ننسى أبدًا”، في إشارة إلى هجمات سبتمبر/ أيلول 2001.

من جهته، قال العضو الديمقراطي في مجلس ولاية فرجينيا الغربية مايك بوشكين، عبر تويتر: “لماذا يكون من الصعب بهذا القدر القول لزملائي الجمهوريين إن من الخطأ تعليق لافتة تحمل الكراهية للإسلام؟”.

ووفقًا لمحطة (NBC) الأمريكية، فإن اللافتة أشعلت النقاشات بين الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الولاية والعضو عن الحزب الجمهوري آن ليبرمان.

وفي وقت سابق، قالت النائبة المسلمة بمجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، إن الرئيس دونالد ترامب (جمهوري) “تاجر في كراهية المسلمين واليهود والمهاجرين”.

جاء ذلك عقب مطالبة “ترامب”، النائبة الديمقراطية المسلمة بالاستقالة من الكونغرس، على خلفية تصريحات لها اعتبرها الرئيس الأمريكي “معادية للسامية”.

وانتقدت إلهان في تصريحات الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأشارت إلى وقوف مؤسسات ضغط “لوبيات” وراء هذا الدعم، سيما لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، وهي التصريحات التي اعتبرها البعض في الولايات المتحدة “معادية للسامية”.

يشار أن مجلس النواب المنتخب حديثا في الولايات المتحدة، شهد لأول مرة عضوية سيدتين مسلمتين، وهما إلهان عمر ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب فلسطينية الأصل